Россиянин с двумя ножами прыгал по крышам машин и угрожал расправой

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:18, 17 марта 2026Силовые структуры

В Подмосковье задержали мужчину, прыгавшего с ножами по крышам автомобилей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

В Подмосковье задержали мужчину, прыгавшего с ножами по крышам автомобилей. Об этом передает РИА Новости.

По данным агентства, сотрудники Росгвардии прибыли на вызов в один из дворов на Московском проспекте в Ивантеевке, где, по сообщению, мужчина в неадекватном состоянии с двумя ножами прыгал по крышам автомобилей и угрожал прохожим расправой, после чего скрылся.

В ходе патрулирования района правоохранители заметили подозреваемого недалеко от места происшествия. Молодой человек пытался оказать сопротивление. После задержания выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Задержанный не смог объяснить свои действия.

Ранее сообщалось, что россиянин из винтовки прострелил глаз несовершеннолетнему.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Сибири объяснили изъятие животных у местных жителей. Тема убоя скота дошла до Кремля

    Названы неожиданные последствия устроенных США беспорядков

    Россиянам назвали причины срочной продажи квартиры

    Наследник последнего иранского шаха обрадовался гибели серого кардинала Ирана

    Нетаньяху обратился к народу Ирана

    Зимбабве захотела ввести безвизовый режим для россиян

    Стало известно о смерти трех человек на российском нефтеперерабатывающем заводе

    Украинский военнослужащий подорвал гранату у дома в Запорожье

    Глыбы льда рухнули на двух младенцев в России

    Риски начала следующей военной операции Трампом оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok