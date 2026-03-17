Россиянин с двумя ножами прыгал по крышам машин и угрожал расправой

В Подмосковье задержали мужчину, прыгавшего с ножами по крышам автомобилей. Об этом передает РИА Новости.

По данным агентства, сотрудники Росгвардии прибыли на вызов в один из дворов на Московском проспекте в Ивантеевке, где, по сообщению, мужчина в неадекватном состоянии с двумя ножами прыгал по крышам автомобилей и угрожал прохожим расправой, после чего скрылся.

В ходе патрулирования района правоохранители заметили подозреваемого недалеко от места происшествия. Молодой человек пытался оказать сопротивление. После задержания выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Задержанный не смог объяснить свои действия.

