Россиянин из винтовки прострелил глаз несовершеннолетнему

В Ставропольском крае арестовали мужчину, стрелявшего в несовершеннолетнего

В Ставропольском крае арестовали мужчину, стрелявшего в несовершеннолетнего. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по статьям 213 («Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия») и 30, 105 («Покушение на убийство малолетнего») УК РФ.

По данным следствия, 9 марта в хуторе Курганском 58-летний местный житель из окна своего дома произвел выстрел из пневматической винтовки в голову 11-летнему мальчику, который с другом проезжал рядом на питбайке. В результате ребенок получил приникающее ранение в области левого глаза. Своевременно оказанная медицинская помощь спасла ему жизнь. Второй несовершеннолетний не пострадал.

С целью сокрытия следов преступления мужчина спрятал винтовку в хозяйственной постройке, где позже ее обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Фигуранта задержали, на допросе он пояснил, что причиной его действий стало раздражение от звуков проезжавшего мопеда. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи провели осмотр места происшествия, проверку показаний на месте и назначили необходимые судебные экспертизы. Ведется работа по закреплению доказательной базы.

Ранее сообщалось, что мужчину изрезали ножом в центре Москвы.