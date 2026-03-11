Мужчину изрезали ножом в центре Москвы

В Москве задержали зарезавшего на улице прохожего

В Москве задержали зарезавшего на улице прохожего. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным ведомства, пострадавший с двумя родственниками находился в Староконюшенном переулке, там у них случился конфликт с прохожим, который перерос в драку. Фигурант нанес мужчине множественные ножевые ранения живота и груди. Свидетели сообщили о происходящем в оперативные службы.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 34-летнего нападавшего и изъяли нож. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, но спасти его не удалось.

