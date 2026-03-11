Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:37, 11 марта 2026Силовые структуры

Мужчину изрезали ножом в центре Москвы

В Москве задержали зарезавшего на улице прохожего
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Москве задержали зарезавшего на улице прохожего. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным ведомства, пострадавший с двумя родственниками находился в Староконюшенном переулке, там у них случился конфликт с прохожим, который перерос в драку. Фигурант нанес мужчине множественные ножевые ранения живота и груди. Свидетели сообщили о происходящем в оперативные службы.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 34-летнего нападавшего и изъяли нож. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, но спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что женщина расправилась с двумя россиянами при помощи ножа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тело одного из троих пропавших под Москвой детей нашли спустя четыре дня

    Власти хотят забирать у россиян оставленные на таможне машины быстрее

    В Израиле сделали признание о конфликте с Ираном

    Во Франции раскритиковали заявления фон дер Ляйен о России

    Появилось видео удерживавшего позицию два месяца российского бойца

    Гособвинитель запросил срок для известного российского блогера

    В Госдуме предложили ограничить работу хостелов в многоквартирных домах

    Захарова ответила на новые санкции Запада эмодзи скунса

    Способность Ирана продолжать интенсивные удары оценили

    Опубликованы кадры последствий атаки Ирана на судно в Ормузском проливе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok