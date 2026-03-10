Женщина расправилась с двумя россиянами при помощи ножа

В Московской области арестовали женщину, расправившуюся с двумя людьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Она обвиняется по статье 105 («Убийство двух лиц») УК РФ.
По данным следствия, Терентьева находилась в квартире в поселке Всеволодов, где каждому из двух пострадавших нанесла не менее 16 ударов ножом по жизненно важным органам. После этого она скрылась с места преступления. Полученные потерпевшими ранения оказались несовместимы с жизнью.
Электростальский городской суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
