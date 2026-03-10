Реклама

Женщина расправилась с двумя россиянами при помощи ножа

В Московской области арестовали зарезавшую двух человек женщину
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области»

В Московской области арестовали женщину, расправившуюся с двумя людьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Она обвиняется по статье 105 («Убийство двух лиц») УК РФ.

По данным следствия, Терентьева находилась в квартире в поселке Всеволодов, где каждому из двух пострадавших нанесла не менее 16 ударов ножом по жизненно важным органам. После этого она скрылась с места преступления. Полученные потерпевшими ранения оказались несовместимы с жизнью.

Электростальский городской суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что суд решил судьбу расправившегося над матерью шестерых детей в российской больнице.

