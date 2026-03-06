Суд решил судьбу расправившегося над матерью шестерых детей в российской больнице

В Свердловской области арестовали убившего медсестру в больнице

В Свердловской области арестовали убившего медсестру в больнице в Рефтинском. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Преступник обвиняется по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Известно, что он был судим шесть раз, в том числе за кражи, причинение вреда здоровью легкой и средней тяжести, угон машины и нарушение правил дорожного движения. Последний раз он освободился в 2008 году.

О расправе в поликлинике стало известно 4 марта. Сообщалось, что экс-супруг ворвался в поликлинику и порезал женщину. Она работала медсестрой и воспитывала шестерых детей, их передали родственникам.

