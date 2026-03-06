Реклама

12:35, 6 марта 2026Силовые структуры

Суд решил судьбу расправившегося над матерью шестерых детей в российской больнице

В Свердловской области арестовали убившего медсестру в больнице
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Свердловской области арестовали убившего медсестру в больнице в Рефтинском. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Преступник обвиняется по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Известно, что он был судим шесть раз, в том числе за кражи, причинение вреда здоровью легкой и средней тяжести, угон машины и нарушение правил дорожного движения. Последний раз он освободился в 2008 году.

О расправе в поликлинике стало известно 4 марта. Сообщалось, что экс-супруг ворвался в поликлинику и порезал женщину. Она работала медсестрой и воспитывала шестерых детей, их передали родственникам.

Ранее сообщалось, что раскрыта картина расправы над матерью шестерых детей в российской поликлинике.

