Раскрыты подробности расправы над матерью шестерых детей в российской поликлинике

Мать шестерых детей зарезали в Свердловской области из-за развода

В поселке Рефтинский Свердловской области бывший муж расправился с матерью шестерых детей, предварительно, из-за недавнего развода. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, экс-супруг нанес женщине ножевые ранения, его задержали на месте расправы. Известно, что ранее мужчина был несколько раз судим. Как стало известно РЕН ТВ, последний раз он освободился из колонии в 2008 году.

Возбуждено уголовное дело. Детей передали родственникам.

О расправе в поликлинике стало известно ранее 4 марта. Женщина работала медсестрой и воспитывала шестерых детей.