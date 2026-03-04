Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:49, 4 марта 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности расправы над матерью шестерых детей в российской поликлинике

Мать шестерых детей зарезали в Свердловской области из-за развода
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В поселке Рефтинский Свердловской области бывший муж расправился с матерью шестерых детей, предварительно, из-за недавнего развода. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, экс-супруг нанес женщине ножевые ранения, его задержали на месте расправы. Известно, что ранее мужчина был несколько раз судим. Как стало известно РЕН ТВ, последний раз он освободился из колонии в 2008 году.

Возбуждено уголовное дело. Детей передали родственникам.

О расправе в поликлинике стало известно ранее 4 марта. Женщина работала медсестрой и воспитывала шестерых детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Иране высказались о раскрытом предложении ЦРУ

    В Госдуме раскритиковали слова создателя ЕГЭ о победе экзамена над коррупцией

    Вика Цыганова погрызла лед Байкала вслед за лизавшим его Shaman

    Порезавший мать шестерых детей в российской поликлинике раскрыл свой мотив

    Эвакуация пассажиров из самолета с горящим двигателем в США попала на видео

    Привычный напиток связали со снижением риска жировой болезни печени

    Changan раскрыл характеристики брутального Deepal для России

    Риелтор за полцены выкупила квартиру обманутой мошенниками россиянки

    Грузовое судно вблизи Ормузского пролива атаковали ракетами

    Путин высказался о графиках работы школ и детсадов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok