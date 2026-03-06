Реклама

08:50, 6 марта 2026Силовые структуры

Раскрыта картина расправы над матерью шестерых детей в российской поликлинике

СК раскрыл обстоятельства убийства медсестры в больнице в Рефтинском
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Кадр: СУ СКР по Свердловской области

Житель Свердловской области пришел в больницу в поселке Рефтинском, чтобы выяснить отношения с бывшей женой, матерью шестерых детей. Картину преступления «Ленте.ру» раскрыли в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, около 15:00 4 марта в медучреждение пришел бывший супруг погибшей — мужчина 1984 года рождения. Он поднялся на второй этаж, где после недавнего ремонта пациенты еще не принимаются, и направился к комнате медсестер. Дверь была закрыта, но злоумышленник взломал ее.

В помещении находились двое сотрудниц — потерпевшая и ее коллега. Мужчина сразу начал предъявлять претензии бывшей жене на фоне затяжного конфликта. В ходе ссоры он выхватил принесенный с собой колюще-режущий предмет и нанес женщине несколько ударов. Вторая медсестра попыталась вмешаться, но остановить нападавшего не смогла. После этого злоумышленник скрылся.

Коллеги сразу же начали оказывать пострадавшей первую помощь, но спасти ее не удалось. Подозреваемого задержали на территории поселка. Ранее он был судим шесть раз. На допросе мужчина рассказал, что напал на экс-супругу из-за расставания.

