Порезавший мать шестерых детей в российской поликлинике раскрыл свой мотив

Убивший медсестру на Урале экс-супруг назвал причиной нападения развод

Бывший муж, задержанный за расправу над матерью шестерых детей в поликлинике на Урале, раскрыл мотив. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина заявил, что напал на экс-супругу из-за расставания.

Известно, что он был судим шесть раз, в том числе за кражи, причинение вреда здоровью легкой и средней тяжести, угон машины и нарушение правил ПДД. Последний раз он освободился в 2008 году. По данным Telegram-канала Shot, мужчина также сидел за расправу, употреблял наркотики, за что у него отобрали водительские права.

О расправе в поликлинике стало известно ранее 4 марта. Сообщалось, что экс-супруг ворвался в поликлинику и порезал женщину. Она работала медсестрой и воспитывала шестерых детей, их передали родственникам.