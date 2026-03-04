Реклама

18:35, 4 марта 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности о порезавшем мать шестерых детей россиянине

Убивший мать шестерых детей в поликлинике на Урале экс-супруг был судим 6 раз
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Задержанный за расправу над бывшей женой мужчина был судим шесть раз. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, мужчина привлекался за кражи, причинение вреда здоровью легкой и средней тяжести, угон машины и нарушение правил ПДД. Последний раз он освободился в 2008 году. По данным Telegram-канала Shot, мужчина также сидел за расправу, употреблял наркотики, за что у него отобрали водительские права.

На его странице в социальных сетях нашли рисунки детей вперемешку с цитатами движения АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России).

О расправе в поликлинике стало известно ранее 4 марта. Сообщалось, что экс-супруг ворвался в поликлинику и порезал женщину. Она работала медсестрой и воспитывала шестерых детей, их передали родственникам. На допросе мужчина рассказал, что напал на экс-супругу из-за расставания.

