10:33, 17 марта 2026Путешествия

Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу в честь своего 103-летия

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила распродажу билетов со скидками до 50 процентов
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Мария Семенова / ТАСС

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила масштабную распродажу авиабилетов со скидками до 50 процентов по всем направлениям в честь своего 103-летия. Сообщение об этом появилось на сайте компании.

Уточняется, что 17 марта российский авиаперевозчик отмечает дату своего основания. Поэтому купить посадочные талоны по акции россиянам предложили в этот день, а также 18 числа. Скидки действуют и на билеты авиакомпании «Россия».

Улететь с выгодой туристы смогут по 7 октября 2026 года. Так, перелет из Москвы в Баку будет стоить от 7,9 тысячи рублей, в Ереван — от 8,3 тысячи. Рейс из Санкт-Петербурга в Калининград можно приобрести за 7,3 тысячи рублей, а в Махачкалу от 7,8 тысячи.

Ранее россиянам раскрыли недорогие пляжные направления в России и других странах для отдыха в августе. Провести отпуск с семьей на курортах Каспийского моря получится с мая по октябрь в столице Азербайджана — Баку.

