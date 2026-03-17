22:03, 17 марта 2026

Россию предупредили о геополитических последствиях войны в Иране

TNI: Война в Иране грозит России геополитическими последствиями
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Несмотря на рассуждения о выгоде России от конфликта Израиля и США с Ираном, война в регионе также чревата для Москвы негативными геополитическими последствиями. Об этом предупреждает издание The National Interest (TNI).

В статье говорится о том, что «сокрушительный удар» по Тегерану обернется для России не только экономической передышкой благодаря взлету цен на нефть, но и репутационными потерями, поскольку Иран считается союзником РФ.

По мнению автора материала, Москва также рискует испортить отношения с государствами Персидского залива, если теория, выдвигаемая разведкой США, о том, что Россия «предоставляет Ирану разведданные для ударов по войскам США» на базах в регионе, подтвердится.

«Фактически, за временный приток нефтедолларов Россия платит разрушением своих позиций на Ближнем Востоке», — предполагает журналист.

Ранее в России высказались о последствиях конфликта в Иране для Европы. По словам депутата Госдумы Леонида Слуцкого, на фоне событий на Ближнем Востоке страны ЕС становятся критически зависимыми от США.

