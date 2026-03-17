В России высказались о последствиях конфликта в Иране для Европы

Слуцкий: Конфликт в Иране спровоцировал усугубление кризиса для стран ЕС

Конфликт в Иране спровоцировал усугубление кризиса для стран Европейского Союза (ЕС). Такое мнение высказал депутат Госдумы Леонид Слуцкий в Telegram.

Парламентарий подчеркнул, что на фоне событий на Ближнем Востоке Европа становится критически зависимой от США. В частности, по его словам, речь идет о росте цен на газ и нефть, который вызван блокированием Ормузского пролива.

Слуцкий также напомнил о введенных пакетах санкций против России и попытках ЕС избавиться от «энергетической зависимости» от Москвы. Он отметил, что некоторые европейские лидеры уже даже заговорили о сотрудничестве с Россией, хотя некоторые из них продолжают настаивать в том числе на сохранении санкционного режима.

«Окно возможностей для возвращения к диалогу с Россией не будет приоткрыто для Европы вечно, предупреждал президент Владимир Путин. И сигнал о намерении восстановить отношения должен идти от Брюсселя. Если, конечно, там не собираются окончательно "отморозить уши"», — заключил Слуцкий.

Ранее Politico со ссылкой на европейского дипломата сообщало, что страны ЕС опасаются публично реагировать на американские удары по Ирану и предпринимать какие-либо шаги, которые могут разозлить президента США Дональда Трампа и подтолкнуть его к отказу от поддержки Украины.