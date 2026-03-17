05:16, 17 марта 2026

Названы четыре причины отсутствия оргазма у мужчин во время орального секса

Илья Пятыго

Сексолог Олеся Мелехина заявила, что у мужчины может отсутствовать оргазм во время орального секса по четырем причинам. Их она назвала в своем Telegram-канале.

Во-первых, по словам Мелехиной, зачастую достичь оргазма мешают посторонние мысли, которые крутятся в голове мужчины во время орального секса. Второй причиной она назвала дезадаптивную мастурбацию, например, сильное сжатие полового члена. Специалистка объяснила, что давление такой интенсивности невозможно воспроизвести во время близости с женщиной.

В-третьих, достичь оргазма может мешать слишком медленная скорость партнерши. Кроме того, бывают случаи, когда проблема кроется в плохой технике орального секса. Мелехина посоветовала женщинам, которые столкнулись с тем, что их партнер не может достичь оргазма во время этого вида близости, обсудить с ним эту тему.

Ранее сексолог Сюзанна Вайс перечислила мужчинам полезные для потенции продукты. Для твердой эрекции она посоветовала включить в рацион шпинат и капусту.

