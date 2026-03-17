Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:58, 17 марта 2026Россия

Шойгу заявил о четырехкратном росте числа атак ВСУ на инфраструктуру России

Майя Назарова

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти в четыре раза увеличили в 2025 году число атак на инфраструктуру России. Об этом рассказал на выездном совещании в Уральском федеральном округе секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Он заявил, что за прошлый год было совершено свыше 23 тысяч воздушных атак на различные объекты.

Шойгу отметил, что президент России Владимир Путин уделяет особое внимание безопасности критически важных объектов. Он разъяснил, что подобные вопросы неоднократно обсуждались на совещаниях Совбеза.

11 марта сообщалось, что более 70 объектов инфраструктуры оказались повреждены ударом ВСУ по Брянску.

Украинская сторона атаковала Брянск в ночь на 10 марта. В результате удара пострадали не менее 48 человек, шестерых граждан спасти не удалось.

Обсудить
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
© 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok