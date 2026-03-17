Шойгу заявил о четырехкратном росте числа атак ВСУ на инфраструктуру России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти в четыре раза увеличили в 2025 году число атак на инфраструктуру России. Об этом рассказал на выездном совещании в Уральском федеральном округе секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Он заявил, что за прошлый год было совершено свыше 23 тысяч воздушных атак на различные объекты.

Шойгу отметил, что президент России Владимир Путин уделяет особое внимание безопасности критически важных объектов. Он разъяснил, что подобные вопросы неоднократно обсуждались на совещаниях Совбеза.

11 марта сообщалось, что более 70 объектов инфраструктуры оказались повреждены ударом ВСУ по Брянску.

Украинская сторона атаковала Брянск в ночь на 10 марта. В результате удара пострадали не менее 48 человек, шестерых граждан спасти не удалось.