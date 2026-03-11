Следователи раскрыли повреждения после удара ВСУ по Брянску

СК: Более 70 объектов инфраструктуры оказались повреждены ударом ВСУ по Брянску

Более 70 объектов инфраструктуры оказались повреждены после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета (СК) России Светлану Петренко.

По словам Петренко, помимо объектов инфраструктуры, повреждения получили и транспортные средства.

ВСУ атаковали Брянск во вторник, 10 марта. В результате удара пострадали не менее 48 человек. Шестеро из них выжить не смогли.

Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили не менее восьми ракет Storm Shadow.

