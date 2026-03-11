Реклама

11:52, 11 марта 2026Силовые структуры

Следователи раскрыли повреждения после удара ВСУ по Брянску

СК: Более 70 объектов инфраструктуры оказались повреждены ударом ВСУ по Брянску
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Более 70 объектов инфраструктуры оказались повреждены после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета (СК) России Светлану Петренко.

По словам Петренко, помимо объектов инфраструктуры, повреждения получили и транспортные средства.

ВСУ атаковали Брянск во вторник, 10 марта. В результате удара пострадали не менее 48 человек. Шестеро из них выжить не смогли.

Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили не менее восьми ракет Storm Shadow.

