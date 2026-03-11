Реклама

Российские следователи рассказали о количестве выпущенных ВСУ ракет по Брянску

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили не менее восьми ракет в ходе удара по Брянску. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По данным следствия, в результате удара в городе повреждены транспортные средства, а также свыше 70 объектов городской инфраструктуры, включая гражданские объекты.

Атака на Брянск была совершена 10 марта. В результате удара пострадали не менее 42 человек. Еще шесть получили травмы не совместимые с жизнью. Противник атаковал город ракетами Storm Shadow.

