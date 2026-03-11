Реклама

10:25, 11 марта 2026Россия

Число пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по Брянску резко выросло

Богомаз: В результате ракетного удара ВСУ по Брянску пострадали 42 человека
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Число пострадавших в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску резко выросло до 42. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в Telegram.

29 человек госпитализированы, среди них один ребенок, его состояние оценивается как стабильное. По данным губернатора, еще шестерых жителей города спасти не удалось.

Богомаз также раскрыл подробности о принятом решении транспортировать в специализированные федеральные медицинские центры девять пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. По его информации, к текущему моменту из столицы в Брянск прибыло восемь реанимационных бригад.

Еще 20 человек находятся в лечебных учреждениях Брянска в стабильном состоянии. 13 пострадавшим была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

О ракетном ударе ВСУ по Брянску стало известно вечером во вторник, 10 марта. Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал действия Киева военным преступлением.

