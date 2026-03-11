Реклама

08:42, 11 марта 2026Россия

В России отреагировали на ракетный удар ВСУ по Брянску

Депутат Госдумы Белик назвал ракетный удар ВСУ по Брянску военным преступлением
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отреагировал на ракетный удар по Брянску, назвав действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) военным преступлением. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению парламентария, атака на российский город была заранее спланирована с учетом максимального нанесения ущерба и числа пострадавших среди гражданского населения.

«Подобными атаками киевский режим в очередной раз доказал, что идет путем фашистов, прославившихся карательными операциями и чудовищными преступлениями против человечества», — подчеркнул Белик.

О ракетном ударе ВСУ по Брянску стало известно вечером во вторник, 10 марта. Предварительно, ранены 16 человек, двоих спасти не удалось.

