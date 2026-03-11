Реклама

09:30, 11 марта 2026Россия

Стало известно о состоянии пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Брянску

Минздрав: В Москву эвакуируют 9 пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Брянску
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москву эвакуируют девять пострадавших при ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску. О состоянии раненых стало известно из сообщения Минздрава, передает ТАСС.

По данным министерства, раненых доставляют в столицу в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Их направят на лечение в федеральные медицинские центры и больницы города Москвы.

Еще 20 пострадавших, в том числе ребенок, находятся на лечении в Брянске. Сообщается, что состояние троих оставшихся в российском городе взрослых медики оценивают как тяжелое. Состояние остальных оценивается как средней степени тяжести. 13 пострадавших находятся на амбулаторном лечении.

«Организована помощь медицинских психологов», — добавил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

О ракетном ударе ВСУ по Брянску стало известно вечером во вторник, 10 марта. Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал действия ВСУ военным преступлением.

