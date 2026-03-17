12:57, 17 марта 2026Россия

Шойгу высказался о внимании Путина к безопасности критически важных объектов

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин уделяет пристальное внимание вопросам безопасности критически важных объектов. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

«В течение последнего времени эти вопросы неоднократно обсуждались на совещаниях Совета безопасности, по итогам которых выработаны необходимые меры по совершенствованию совместной деятельности», — пояснил он.

Шойгу также указал, что в 2025 году число воздушных атак на объекты инфраструктуры в России выросло почти в четыре раза.

Ранее секретарь Совбеза заявил, что Урал был недосягаем для воздушных ударов с Украины, но теперь находится в зоне непосредственной угрозы.

