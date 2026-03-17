Шойгу заявил о непосредственной угрозе ударов по Уралу

Шойгу заявил, что Урал теперь находится в зоне непосредственной угрозы ударов

Урал был недосягаем для воздушных ударов с Украины, но теперь находится в зоне непосредственной угрозы. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

«Так, еще недавно Урал был недосягаем для воздушных ударов с территории Украины, а сегодня уже находится в зоне непосредственной угрозы», — сказал он.

Шойгу также пояснил, что на данный момент первоочередными целями противника являются объекты военного назначения и топливно-энергетического комплекса.

До этого Шойгу заявил, что Россия на данный момент противостоит действиям 56 стран, которые пытаются совершать диверсии на критически важных объектах.