12:30, 17 марта 2026

Шойгу назвал число противостоящих России стран

Никита Абрамов
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россия на данный момент противостоит действиям 56 стран, которые пытаются совершать диверсии на критически важных объектах. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

«Фактически против нашей страны действует огромная система, больше пятидесяти стран, точнее, 56 стран», — пояснил он.

Шойгу подчеркнул, что в ответ на это нужно противопоставить высочайшую организованность и сделать все для защиты критической инфраструктуры, что предписано по линии соответствующих ведомств.

Ранее генерал-лейтенант, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Россия ведет войну за свой суверенитет. По его мнению, России противостоят «люди, которые были насаждены ельцинской командой», а также продвигаемой ими некогда идеологией.

