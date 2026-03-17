Силовые структуры
18:24, 17 марта 2026

Стали известны подробности о превращенной аферистами в киллера российской студентке

Решившая убить пенсионерку студентка увлекается косплеем, ее завербовали в чатах
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Следком»

Превращенная аферистами в киллера 20-летняя московская студентка увлекается косплеем. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, девушка является студенткой третьего курса колледжа. Она участвовала в разных общественных мероприятиях как активистка и волонтер и посещала творческие фестивали, в том числе по аниме. Кроме того, она общалась в тематических чатах по аниме, где ее могли завербовать мошенники.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Девушка долгое время находилась под влиянием телефонных мошенников. Они убедили ее в том, что она внештатный сотрудник правоохранительных органов по изобличению иностранных агентов.

