Троевластие на Украине раскрыли

«Страна.ua»: На Украине существуют три центра власти

В настоящее время на Украине существуют три центра власти, которые образовались после отставки бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на неназванного депутата Верховной Рады.

По словам собеседника, сейчас в стране действуют следующие центры власти:

президент Украины Владимир Зеленский с подотчетными ему силовыми структурами, Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) и аппаратом офиса президента;

значительная часть фракции «Слуги народа» вместе с ее лидером Давидом Арахамией и главой офиса президента Кириллом Будановым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ;

; «антизеленская коалиция»: антикоррупционные органы (НАБУ и САП), оппозиционные деятели, вроде Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), и находящиеся под патронажем Демократической партии институты и деятели.

Депутат отметил, что силовые ведомства, подотчетные Зеленскому, более не будут выполнять все его поручения, которые они посчитают «стремными». Однако парламентарий добавил, что общая лояльность украинскому президенту среди силовиков сохраняется.

Вторая группа и Буданов в частности, рассказывает источник, формально сохраняют лояльность Зеленскому. Однако, по многим вопросам она больше идет собственным путем, демонстрируя субъектность. Влияние же третьей группы, подытоживает источник в Раде, ограничивается лишь действиями антикоррупционных ведомств.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти Украины, в частности Владимир Зеленский, должны взять на себя ответственность в переговорном треке по урегулированию конфликта. Иначе, добавил пресс-секретарь президента России, «ситуация для них будет ухудшаться изо дня в день».