В Следственном комитете России пропали швейцарские часы из золота с бриллиантами

РАПСИ: Суд взыскал с СК ₽4 млн. за пропавшие часы Patek Philippe и Chopard

Суд Москвы взыскал со Следственного комитета России более четырех миллионов рублей за пропавшие из служебного кабинета швейцарские часы Patek Philippe и Chopard, изъятые во время обыска у фигуранта уголовного дела. Об этом сообщает РАПСИ.

Швейцарские часы Patek Philippe (мужские) и Chopard (женские) из желтого золота, инкрустированные 34 бриллиантами, с ремнем из кожи аллигатора были изъяты в ходе обыска квартиры в 2018 году. Также следователи забрали несколько золотых колец и серег. Ценности не были признаны вещественными доказательствами и подлежали возврату родственникам фигуранта уголовного дела.

Их переместили из камеры хранения следственного подразделения в служебный кабинет СК для передачи родственникам владельца. При этом в июне 2020 года они пропали.

В ходе расследование уголовного дела о краже было установлено, что часы похитили неустановленные лица во время отсутствия в кабинете сотрудников СК. Уже через три месяца следствие было приостановлено.

Владелец часов обратился в суд с иском о компенсации утраченного имущества, морального вреда и судебных расходов. Суды всех трех инстанции установили, что ущерб причинен вследствие нарушений правил хранения изъятого имущества сотрудниками СК, соответственно, убытки подлежат возмещению за счет казны России.

Ранее сообщалось, что бывшего замглавы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК РФ Александра Избенко обвинили в 16 эпизодах хищения вещественных доказательств.