18:11, 17 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России объяснили согласие Украины восстановить нефтепровод «Дружба»

Депутат Журова: Украина могла согласиться починить «Дружбу» под давлением Европы
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Украина могла согласиться на восстановление нефтепровода «Дружба» под давлением Европы, предположила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она также добавила, что ремонт «Дружбы» выгоден и самой Украине.

«Во-первых, Украина хочет заработать денег — все же транзит идет через них, — напомнила Журова. — Ну и, конечно, Европа тоже понимает, что надо как-то сокращать траты на энергоносители и рано или поздно им все равно придется возвращаться к поставкам из России».

Депутат также не исключила, что оказать давление на Киев могли руководители ряда европейских стран, заинтересованных в поставках по нефтепроводу.

«В любом случае Украина сегодня соглашается, а завтра отказывается. Так что еще посмотрим, пойдет ли страна реально на восстановление нефтепровода», — заключила политик.

Ранее сообщалось, что Украина согласилась принять денежную и техническую помощь Евросоюза (ЕС) для ремонта поврежденного нефтепровода «Дружба». Решение Брюсселя и Киева могло быть мотивировано желанием ослабить политическую напряженность.

