18:46, 17 марта 2026

Внучка экс-президента Узбекистана появилась на подиуме

Внучка экс-президента Узбекистана Мариам Тилляева появилась на подиуме
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Внучка экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Мариам Тилляева появилась на подиуме. Посты опубликованы в ее Telegram-канале и на странице бренда Solangel в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя блогерша открыла шоу указанной отечественной марки, которое состоялось в рамках Московской недели моды. Она предстала перед камерами в белом костюме, который состоял из украшенных бусинами свитера и макси-юбки.

В то же время девушка надела ботильоны в эстетике наряда, а на шею — жемчужные бусы.

В феврале Мариам Тилляева показала откровенное фото с женихом — дизайнером из Москвы Арно Косяном.

    Последние новости

    «Враг у ворот». Кубу охватили беспорядки. Чего добивается Трамп и может ли он начать новую военную операцию?

    Иран впервые применил усовершенствованную баллистическую ракету

    Трамп призвал расследовать расходование Украиной переданных Байденом денег

    Королева Камилла рассказала подруге о промытых Меган Маркл мозгах принца Гарри

    Самыми популярными моделями Jetour в России начали управлять дистанционно

    Малоизвестный китайский бренд заявил о продолжении работы в России

    Названы защищающие от рака и инфаркта привычки

    Пассажиров несколько часов держали на холоде из-за угрозы взрыва на борту самолета

    Трамп пообещал «что-то» сделать с Кубой

    Вероятность выселения Распутиной из роскошного дома оценили

    Все новости
