Внучка экс-президента Узбекистана появилась на подиуме

Внучка экс-президента Узбекистана Мариам Тилляева появилась на подиуме

Внучка экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Мариам Тилляева появилась на подиуме. Посты опубликованы в ее Telegram-канале и на странице бренда Solangel в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя блогерша открыла шоу указанной отечественной марки, которое состоялось в рамках Московской недели моды. Она предстала перед камерами в белом костюме, который состоял из украшенных бусинами свитера и макси-юбки.

В то же время девушка надела ботильоны в эстетике наряда, а на шею — жемчужные бусы.

В феврале Мариам Тилляева показала откровенное фото с женихом — дизайнером из Москвы Арно Косяном.