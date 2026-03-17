21:08, 17 марта 2026

Жених отошел в туалет во время свадьбы и попал в больницу

Антонина Черташ
Фото: Claire Kelly

В Великобритании жених отлучился в туалет во время свадьбы и не вернулся. Об этом сообщает Manchester Evening News.

31-летний Джеймс Келли почувствовал резкую боль в боку после первых тостов и, чтобы не беспокоить невесту, отошел из зала под благовидным предлогом. Однако он так и не вернулся за стол. Как рассказала новоиспеченная жена Келли Клэр, подружка невесты обнаружила мужчину на лестнице съежившимся от боли.

Попытки снять симптомы обезболивающим ни к чему не привели, и пришлось вызывать скорую помощь. Жениха увезли со свадьбы в больницу. Жена Келли отправилась в больницу, не снимая свадебного платья. Диагноз — аппендицит — подтвердился после компьютерной томографии. Операцию провели через два дня после госпитализации.

В общей сложности мужчина провел в больнице пять дней. Теперь пара надеется организовать повторное торжество — многие поставщики согласились помочь молодоженам бесплатно или предложили скидку, поскольку свадьба была сорвана по нелепой случайности. Келли, который сейчас восстанавливается после операции, философски прокомментировал свадебную клятву: «В болезни и здравии — это испытание пришло сразу же».

Ранее в Израиле на свадьбе гость спас 34-летнего жениха, у которого остановилось сердце. Мужчина упал на пол прямо посреди церемонии.

