Жених пережил остановку сердца на свадьбе

В Израиле гость реанимировал жениха посреди свадебной церемонии

В Израиле на свадьбе гость спас 34-летнего жениха, у которого остановилось сердце. Об этом пишет The Times of Israel.

Жених упал на пол посреди церемонии. К нему тут же подбежал один из гостей — Бен Синай. Он работал фельдшером и установил, что у жениха не бьется сердце. Синай немедленно вызвал скорую помощь и стал реанимировать мужчину.

Благодаря быстрой реакции и отлаженным действиям, фельдшеру удалось привести жениха в сознание. Его госпитализировали. Сейчас мужчина находится в больнице. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Ранее сообщалось, что в деревне Пусла, Индия, свадьба 31-летнего мужчины закончилась трагедией. У него остановилось сердце спустя несколько часов после церемонии.

