Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:56, 6 февраля 2026Из жизни

Жених пережил остановку сердца на свадьбе

В Израиле гость реанимировал жениха посреди свадебной церемонии
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Liga Petersone / Shutterstock / Fotodom  

В Израиле на свадьбе гость спас 34-летнего жениха, у которого остановилось сердце. Об этом пишет The Times of Israel.

Жених упал на пол посреди церемонии. К нему тут же подбежал один из гостей — Бен Синай. Он работал фельдшером и установил, что у жениха не бьется сердце. Синай немедленно вызвал скорую помощь и стал реанимировать мужчину.

Материалы по теме:
Многоженец-феминист Как один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
Многоженец-феминистКак один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
7 марта 2021
Извини, в другой раз Топ-7 необычных побегов с собственной свадьбы
Извини, в другой разТоп-7 необычных побегов с собственной свадьбы
22 ноября 2015

Благодаря быстрой реакции и отлаженным действиям, фельдшеру удалось привести жениха в сознание. Его госпитализировали. Сейчас мужчина находится в больнице. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Ранее сообщалось, что в деревне Пусла, Индия, свадьба 31-летнего мужчины закончилась трагедией. У него остановилось сердце спустя несколько часов после церемонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве совершено покушение на генерала Минобороны России

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    В Госдуме прокомментировали покушение на генерала Минобороны России

    Одну идею для защиты границы Европы от России назвали утопией

    Россиянам назвали самую модную верхнюю одежду на весну

    Боец СВО рассказал о «Бахмутской мясорубке»

    Появились подробности о странном звонке сыну Усольцевых после исчезновения родных

    Канадский фигурист описал эмоции от присутствия россиянина Гуменника на Олимпиаде

    Женщины обсудили минимальные требования к мужчинам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok