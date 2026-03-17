Жителей Санкт-Петербурга предупредили об отключении мобильного интернета

15:43, 17 марта 2026

Жителей Санкт-Петербурга предупредили об отключениях мобильного интернета
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о том, что в городе могут отключать мобильный интернет. Сообщение об этом опубликовал комитет по информационной связи городского правительства.

«В целях безопасности в городе возможны отключения мобильного интернета», — говорится в заявлении.

Власти Петербурга также порекомендовали использовать городской Wi-Fi. В сообщении уточнялось, что подключиться к сети можно, авторизовавшись с помощью номера телефона.

Ранее председатель комитета Московской областной думы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин заявил, что на территории Московской области могут быть проблемы с мобильным интернетом и связью. Он также призвал жителей использовать Wi-Fi.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о том, сколько будут еще принимать меры по ограничению интернета в России. По его словам, к этому будут прибегать, пока нужно обеспечивать безопасность граждан.

