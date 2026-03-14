Жителей Подмосковья предупредили о сбоях в работе мобильной связи и интернета

Мособлдума предупредила о сбоях в работе мобильной связи и интернета

На территории Московской области возможны временные сложности в работе мобильной связи и интернета. Об этом сообщил РИА Новости председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

По его словам, это связано с обеспечением безопасности. Коркин рекомендовал в этих условиях использовать Wi-Fi, а для звонков и сообщений — VoWiFi. Он добавила, что проведена работа по организации доступа к социально значимым ресурсам региона при угрозах атаки БПЛА.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о том, сколько еще будут применяться меры по ограничению мобильного интернета в России. «Если спрашивать, насколько долго продлятся эти действия — настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры по обеспечению безопасности наших граждан», — заявил он.

Песков добавил, что все действия, связанные с ограничениями мобильного интернета, выполняются в строгом соответствии с российскими законами.