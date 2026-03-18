Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:49, 18 марта 2026Силовые структуры

ФСИН прокомментировала новость об обнаружении тела в СИЗО похитителя девочки в Смоленске

ФСИН: Обвиняемый в похищении девочки состоял на учете как склонный к суициду
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Обвиняемый в похищении девятилетней девочки в Смоленске состоял на профилактическом учете как склонный к совершению суицида и членовредительства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСИН России по Смоленской области.

На место происшествия незамедлительно прибыл медик. Он пытался реанимировать фигуранта, но не смог его спасти.

По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в похищении девочки в смоленском СИЗО № 1 оставил предсмертную записку, в которой просит никого не винить в его смерти.

Следственный комитет России начал проверку после обнаружения тела фигуранта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok