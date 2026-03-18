ФСИН прокомментировала новость об обнаружении тела в СИЗО похитителя девочки в Смоленске

Обвиняемый в похищении девятилетней девочки в Смоленске состоял на профилактическом учете как склонный к совершению суицида и членовредительства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСИН России по Смоленской области.
На место происшествия незамедлительно прибыл медик. Он пытался реанимировать фигуранта, но не смог его спасти.
По данному факту проводится проверка.
Ранее сообщалось, что обвиняемый в похищении девочки в смоленском СИЗО № 1 оставил предсмертную записку, в которой просит никого не винить в его смерти.
Следственный комитет России начал проверку после обнаружения тела фигуранта.