Раскрыта реакция СК после обнаружения в СИЗО тела похитителя девочки в Смоленске

СК начал проверку после найденного в СИЗО тела похитителя девочки в Смоленске

Следственный комитет (СК) России начал проверку после обнаружения в СИЗО тела похитителя 9-летней девочки в Смоленске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление Следственного комитета (СК) России.

По данным агентства, в ведомстве сообщили, что следственные органы проводят проверку по факту обнаружения тела обвиняемого в следственном изоляторе № 1 (СИЗО-1).

Информация о том, что обвиняемый был найден без признаков жизни, появилась утром 18 марта.

В Смоленске 9-летняя школьница вышла погулять с собакой утром 24 февраля и не вернулась домой. Спустя два дня ее нашли в квартире вместе с мужчиной и его сожительницей. 26 февраля правоохранители задержали похитителя.

