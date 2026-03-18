Раскрыта реакция СК после обнаружения в СИЗО тела похитителя девочки в Смоленске

Следственный комитет (СК) России начал проверку после обнаружения в СИЗО тела похитителя 9-летней девочки в Смоленске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление Следственного комитета (СК) России.
По данным агентства, в ведомстве сообщили, что следственные органы проводят проверку по факту обнаружения тела обвиняемого в следственном изоляторе № 1 (СИЗО-1).
Информация о том, что обвиняемый был найден без признаков жизни, появилась утром 18 марта.
В Смоленске 9-летняя школьница вышла погулять с собакой утром 24 февраля и не вернулась домой. Спустя два дня ее нашли в квартире вместе с мужчиной и его сожительницей. 26 февраля правоохранители задержали похитителя.