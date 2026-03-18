09:07, 18 марта 2026

Назван неожиданный способ защитить мозг от возрастных изменений

JN: Наблюдение за птицами может помогать замедлять возрастные изменения мозга
Екатерина Графская
Екатерина Графская

Фото: Encierro / Shutterstock / Fotodom

Наблюдение за птицами может помогать поддерживать работу мозга и замедлять возрастные изменения. К такому выводу пришли ученые из Канады, обнаружившие, что у опытных орнитологов-любителей структура некоторых областей мозга отличается от структуры мозга людей без такого хобби. Работа опубликована в The Journal of Neuroscience (JN).

В исследовании специалисты сравнили 29 опытных наблюдателей за птицами и 29 новичков. Участникам провели МРТ-сканирование, а во время исследования они должны были распознавать изображения разных птиц. Анализ показал, что у людей с большим опытом наблюдения за птицами ткань мозга в областях, отвечающих за внимание и визуальное восприятие, была более сложной и плотной.

Материалы по теме:
Вредно для здоровья. Предлагаемая реформа системы ОМС вызвала шквал критики. Чем она может обернуться для здравоохранения?
Вредно для здоровья.Предлагаемая реформа системы ОМС вызвала шквал критики. Чем она может обернуться для здравоохранения?
8 октября 2025
Найден простой и приятный способ защититься от деменции.Что нужно делать?
11 мая 2025

Эти области активнее включались в работу, особенно когда участникам показывали изображения незнакомых птиц. По словам ученых, такие изменения могут быть связаны с нейропластичностью — способностью мозга перестраиваться под влиянием обучения и новых навыков. Именно эта способность считается одним из факторов, которые могут помогать замедлять возрастное снижение когнитивных функций.

Исследователи также заметили косвенные признаки того, что у опытных наблюдателей возрастные изменения в мозге могут происходить медленнее. Однако ученые подчеркивают, что работа не доказывает прямую причинно-следственную связь: возможно, люди с определенными особенностями мозга изначально чаще выбирают подобные занятия.

Тем не менее результаты согласуются с другими исследованиями, показывающими, что сложные интеллектуальные хобби — например изучение языков, игра на музыкальных инструментах или художественное творчество — могут поддерживать когнитивные функции с возрастом.

Ранее ученые выяснили, что воспаление в кишечнике может вызывать возрастное ухудшение памяти.

    Последние новости

    Стало известно о беспрецедентном предложении США Ирану

    В США представили четыре сценария будущего Ирана после завершения конфликта

    Российская школьница забрала телефоны и документы родителей и исчезла

    Российский нападающий оформил хет-трик и стал вторым бомбардиром в НХЛ

    Собчак возмутилась ответом гостя интервью, закричала и обматерила его

    Мужчине по ошибке прооперировали здоровое яичко вместо больного

    Расследование дела IT-миллиардера возобновили в России

    Определены самые необычные вакансии в Москве

    Полсотни коровьих туш выбросили в поле в российском регионе

    Раскрыты последствия массированной атаки на регион России

    Все новости
