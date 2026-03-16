Раскрыта неожиданная причина усиления возрастной потери памяти

Nature: Воспаление в кишечнике может вызывать возрастное ухудшение памяти

Возрастное ухудшение памяти может быть связано не только со старением мозга, но и с процессами в кишечнике. К такому выводу пришли исследователи Arc Institute, опубликовавшие результаты работы в журнале Nature.

В экспериментах на мышах ученые обнаружили, что с возрастом меняется состав кишечного микробиома. Некоторые бактерии начинают активнее вырабатывать среднецепочечные жирные кислоты. Эти молекулы активируют иммунные клетки кишечника, которые выделяют воспалительные сигналы и нарушают передачу сигналов по блуждающему нерву — одному из главных каналов связи между кишечником и мозгом. В результате ухудшается работа гиппокампа, области мозга, отвечающей за формирование памяти.

Дополнительные эксперименты показали, что пересадка микробиома старых мышей молодым приводит к ухудшению результатов в тестах на обучение и память. При этом подавление определенных бактерий или стимуляция блуждающего нерва, например с помощью гормонов кишечника или препаратов-агонистов рецептора GLP-1, частично восстанавливали когнитивные функции животных.

Авторы отмечают, что исследование проводилось только на мышах, поэтому говорить о прямом эффекте у людей пока рано. Однако полученные данные показывают, что возрастные изменения памяти могут быть связаны с работой кишечника и микробиома, а значит, потенциальные методы профилактики могут быть направлены не только на мозг, но и на систему «кишечник — мозг».

