14:09, 16 марта 2026

Раскрыта неожиданная причина усиления возрастной потери памяти

Nature: Воспаление в кишечнике может вызывать возрастное ухудшение памяти
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bricolage / Shutterstock / Fotodom

Возрастное ухудшение памяти может быть связано не только со старением мозга, но и с процессами в кишечнике. К такому выводу пришли исследователи Arc Institute, опубликовавшие результаты работы в журнале Nature.

В экспериментах на мышах ученые обнаружили, что с возрастом меняется состав кишечного микробиома. Некоторые бактерии начинают активнее вырабатывать среднецепочечные жирные кислоты. Эти молекулы активируют иммунные клетки кишечника, которые выделяют воспалительные сигналы и нарушают передачу сигналов по блуждающему нерву — одному из главных каналов связи между кишечником и мозгом. В результате ухудшается работа гиппокампа, области мозга, отвечающей за формирование памяти.

Материалы по теме:
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025

Дополнительные эксперименты показали, что пересадка микробиома старых мышей молодым приводит к ухудшению результатов в тестах на обучение и память. При этом подавление определенных бактерий или стимуляция блуждающего нерва, например с помощью гормонов кишечника или препаратов-агонистов рецептора GLP-1, частично восстанавливали когнитивные функции животных.

Авторы отмечают, что исследование проводилось только на мышах, поэтому говорить о прямом эффекте у людей пока рано. Однако полученные данные показывают, что возрастные изменения памяти могут быть связаны с работой кишечника и микробиома, а значит, потенциальные методы профилактики могут быть направлены не только на мозг, но и на систему «кишечник — мозг».

Ранее ученые выяснили, что ягода жаботикаба снижает воспаление в кишечнике.

    Последние новости

    Российская армия с утра бьет по Киеву. Есть удары по центру города. Что известно к этому часу?

    В окружении Трампа раскаялись из-за нападения на Иран

    В России обвинили ВСУ в нарушении Женевских конвенций

    Правительственная комиссия одобрила выдворение мигрантов за дискредитацию ВС России

    Азиатский союзник США резко нарастил импорт газа из России

    В Сочи произошла авария с участием школьного автобуса

    Российские грузоперевозчики предупредили о росте тарифов из-за нового закона

    В Индии выразили возмущение США из-за потопления иранского корабля

    Раскрыта неожиданная причина усиления возрастной потери памяти

    На Украине уличили «банду Ермака» в саботаже работы Рады

    Все новости
