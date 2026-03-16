Названа удивительно полезная для мозга и кишечника ягода

Nutrients: Ягода жаботикаба снижает воспаление в кишечнике

Бразильская ягода жаботикаба может защищать организм сразу по нескольким направлениям — от кишечника до мозга. К такому выводу пришли исследователи из Корнеллского университета, работа опубликована в журнале Nutrients.

В эксперименте ученые смоделировали воспалительное повреждение кишечника и проверили, могут ли цельная жаботикаба, ее кожура и микрокапсулированный экстракт кожуры ослабить этот эффект. Оказалось, что все варианты ягоды снижали воспаление в кишечнике, усиливали защиту слизистой оболочки и улучшали структуру кишечной стенки. У животных, получавших жаботикабу, было больше бокаловидных клеток, вырабатывающих слизь, а также лучше сохранялись белки, отвечающие за плотность кишечного барьера.

Положительный эффект затронул и печень. На фоне воспаления у животных обычно усиливались признаки окислительного стресса, жировые отложения и воспалительные изменения в ткани печени. Однако добавление жаботикабы ослабляло эти нарушения: снижались воспалительные маркеры, уменьшалось накопление жира, а состояние клеток печени улучшалось. Особенно выраженный эффект в ряде показателей показал микрокапсулированный экстракт кожуры.

Изменения обнаружили и в мозге. На фоне воспаления снижалась активность гена BDNF, который связан с поддержанием нейронов и пластичностью мозга. После приема жаботикабы его уровень восстанавливался, а также повышалась экспрессия, связанная с дофамином, и снижались маркеры воспаления.

Авторы подчеркивают, что работа носит доклинический характер, однако результаты показывают, что богатая полифенолами жаботикаба может рассматриваться как перспективный функциональный продукт для поддержки здоровья кишечника, печени и мозга.

Ранее ученые выяснили, что вишня оказалась полезна против агрессивной формы рака.