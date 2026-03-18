Оценены расходы США на войну с Ираном

Расходы США на войну с Ираном могут превысить триллион долларов. Об этом сообщает The Intercept со ссылкой на оценки экспертов и данные о динамике военных расходов.

Отмечается, что такая сумма складывается в случае перехода операции в затяжную фазу, которая требует не только ракетных ударов, но и наземного вмешательства, а также последующей стабилизации региона.

Ранее Трамп резко раскритиковал союзников США за отказ от участия в военной операции против Ирана. При этом он заявил, что Соединенные Штаты больше не нуждаются в помощи НАТО, поскольку уже добились значительных успехов в противостоянии с Исламской Республикой.

До этого президент США призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить военные корабли в Ормузский пролив для его деблокирования.