Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:40, 18 марта 2026Мир

Партия Ким Чен Ына победила на выборах в КНДР

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: KCNA via Reuters

В КНДР состоялись парламентские выборы, в результате которых все места в Верховном народном собрании (ВНС) заняли представители правящей коалиции во главе с Трудовой партией Кореи (ТПК). Об этом сообщает агентство ЦТАК.

«В обстановке высокого политического энтузиазма всех избирателей успешно проведены выборы депутатов ВНС КНДР пятнадцатого созыва», — утверждается в публикации.

Более 99 процентов избирателей поддержали депутатов от правящей коалиции. Против проголосовали всего 0,07 процента при явке в 99,99 процента. Выборы в КНДР проводятся по одномандатным округам и на безальтернативной основе — гражданам предлагается проголосовать «за» или «против» единственного кандидата в бюллетене.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын вместе c подросшей дочкой попали на видео во время испытания ракет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok