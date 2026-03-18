Партия Ким Чен Ына победила на выборах в КНДР

ЦТАК: В КНДР состоялись парламентские выборы

В КНДР состоялись парламентские выборы, в результате которых все места в Верховном народном собрании (ВНС) заняли представители правящей коалиции во главе с Трудовой партией Кореи (ТПК). Об этом сообщает агентство ЦТАК.

«В обстановке высокого политического энтузиазма всех избирателей успешно проведены выборы депутатов ВНС КНДР пятнадцатого созыва», — утверждается в публикации.

Более 99 процентов избирателей поддержали депутатов от правящей коалиции. Против проголосовали всего 0,07 процента при явке в 99,99 процента. Выборы в КНДР проводятся по одномандатным округам и на безальтернативной основе — гражданам предлагается проголосовать «за» или «против» единственного кандидата в бюллетене.

