21:12, 18 марта 2026Мир

Пентагон сообщил о еженедельных встречах с Киевом для изучения опыта боевых действий

Пентагон заявил, что еженедельно встречается с Киевом для изучения опыта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Пентагон еженедельно встречается с Киевом для изучения опыта боевых действий, об этом заявил помощник главы американского ведомства по международным делам Дэниел Циммерман, его слова приводит РИА Новости.

Чиновник отметил, что с октября команда министерства начала регулярные встречи с украинскими коллегами, чтобы проанализировать «накопленные ими уроки на полях сражений».

Пентагон желает убедиться в том, что опыт украинцев можно превратить в реальные боевые возможности, которые будут предоставлены военным.

Ранее Financial Times (FT) писала, что Пентагон вместе с неназванным правительством страны Персидского залива ведут переговоры с Украиной о покупке перехватчиков дронов.

Что думаешь? Оцени!
