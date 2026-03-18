Пентагон сообщил о еженедельных встречах с Киевом для изучения опыта боевых действий

Пентагон еженедельно встречается с Киевом для изучения опыта боевых действий, об этом заявил помощник главы американского ведомства по международным делам Дэниел Циммерман, его слова приводит РИА Новости.
Чиновник отметил, что с октября команда министерства начала регулярные встречи с украинскими коллегами, чтобы проанализировать «накопленные ими уроки на полях сражений».
Пентагон желает убедиться в том, что опыт украинцев можно превратить в реальные боевые возможности, которые будут предоставлены военным.
Ранее Financial Times (FT) писала, что Пентагон вместе с неназванным правительством страны Персидского залива ведут переговоры с Украиной о покупке перехватчиков дронов.