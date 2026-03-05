Реклама

10:28, 5 марта 2026

США начали переговоры с Украиной о покупке перехватчиков дронов

FT: Пентагон ведет переговоры с Украиной по покупке перехватчиков дронов
Алевтина Запольская
Фото: Jason Reed / Reuters

Пентагон вместе с неназванным правительством страны Персидского залива ведут переговоры с Украиной по покупке перехватчиков дронов. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного украинского представителя отрасли.

«Страны Персидского залива использовали дорогостоящие ракеты Patriot для защиты от волн иранских беспилотников Shahed после начала войны после начала войны с США и Израилем. Однако их запасы сокращаются, и они обращаются к опыту Киева в поиске более дешевой защиты», — сообщил собеседник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские эксперты будут работать на Ближнем востоке. По его словам, команды Киева и стран Персидского залива уже договариваются об этом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова до этого заявила, что слова Зеленского о готовности оказать помощь странам Ближнего Востока, направив в регион военных специалистов, являются блефом и пиаром.

