13:16, 4 марта 2026Бывший СССР

Захарова прокомментировала слова Зеленского о готовности помочь Ближнему Востоку

Захарова: Киев не в состоянии помочь странам Ближнего Востока, это блеф и пиар
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о готовности оказать помощь странам Ближнего Востока, направив в регион военных специалистов, — это блеф и пиар. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Киев, который не перестает выпрашивать у своих спонсоров дополнительные поставки средств ПВО, ничем никому помочь просто не в состоянии. Все это блеф, личное стремление Зеленского попиариться вокруг конфликта на Ближнем Востоке», — отметила дипломат.

Ранее Зеленский предложил помощь Ближнему Востоку в борьбе с иранскими дронами. Украинский лидер заявил, что готов отправить в страны Персидского залива своих лучших специалистов, если их лидеры убедят президента РФ Владимира Путина согласиться на месячное перемирие между Россией и Украиной.

