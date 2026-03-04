Захарова прокомментировала слова Зеленского о готовности помочь Ближнему Востоку

Захарова: Киев не в состоянии помочь странам Ближнего Востока, это блеф и пиар

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о готовности оказать помощь странам Ближнего Востока, направив в регион военных специалистов, — это блеф и пиар. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Киев, который не перестает выпрашивать у своих спонсоров дополнительные поставки средств ПВО, ничем никому помочь просто не в состоянии. Все это блеф, личное стремление Зеленского попиариться вокруг конфликта на Ближнем Востоке», — отметила дипломат.

Ранее Зеленский предложил помощь Ближнему Востоку в борьбе с иранскими дронами. Украинский лидер заявил, что готов отправить в страны Персидского залива своих лучших специалистов, если их лидеры убедят президента РФ Владимира Путина согласиться на месячное перемирие между Россией и Украиной.