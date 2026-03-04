Реклама

Зеленский решил отправить военных на Ближний Восток

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский решил отправить военных на Ближний Восток. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Наши военные обладают необходимыми способностями. Украинские эксперты будут работать на месте, и команды об этом уже договариваются», — написал Зеленский. Куда именно они отправятся, президент не уточнил.

По его словам, Киев проводит консультации с соседями Ирана, со странами Европы и с США.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина готова дать дроны-перехватчики странам Ближнего Востока в обмен на ракеты PAC-3 (ракеты для систем Patriot).

