Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:40, 18 марта 2026

Рита Дакота объяснила причину появления на «Оскаре» в старой футболке

Екатерина Ештокина
Кадр: @ritadakota_life

Белорусская и российская певица Рита Дакота объяснила причину появления на церемонии вручения премии «Оскар» в старой футболке. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя исполнительница призналась, что решила прийти на премию в поношенном изделии с группой AC/DC ради новых знакомств. По ее словам, черная футболка принесла ей больше пользы на мероприятии, чем кутюрные платья.

Материалы по теме:
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021

«Поняв, что на всех этих оскаровских ивентах я никого не буду знать в лицо, я надела футболку с рок-группой, чтобы ко мне тоже могли подойти и заговорить о музыке. Так и вышло. В океане киношников и продюсеров на этих вечеринках ко мне сами подошли несколько классных музыкантов и киношных супервайзеров и заговорили, начав с фразы "вау, крутая футба, ты что, любишь AC/DC?" Кто гений нетворкинга?» — похвалила себя звезда.

Ранее в марте наряды Риты Дакоты на препати «Оскара» разозлили пользователей сети. Так, она продемонстрировала черное мини с глубоким декольте, а также облегающее бежевое платье из ткани с люрексом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страна БРИКС отправила к Ормузскому проливу свой флот

    Путин высказался о результатах паралимпийцев из команды России

    Названы самые популярные прически 2026 года

    Туриста ударили ножом в живот и бросили истекать кровью на популярном острове Европы

    Борющийся с раком Кушанашвили рассказал о съемках с калоприемником

    Долю иностранных дронов ВСУ оценили

    Инфляционные ожидания россиян выросли

    Назван единственный способ остановить «вакханалию» питбайкеров на дорогах

    Алаудинов позвонил выложившему пост с критикой СВО юристу и сделал заявление

    Российские судьи подкупили друг друга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok