Наряды Риты Дакоты на препати «Оскара» разозлили пользователей сети

Выбор нарядов российской певицы Риты Дакоты на препати премии «Оскар» в Лос-Анджелесе разозлил пользователей сети. Видео и комментарии опубликованы в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя исполнительница запечатлела на камеру поиск платья для упомянутого случая. Так, она продемонстрировала черное мини с глубоким декольте, а также облегающее бежевое платье из ткани с люрексом. Кроме того, в подборку вошло атласное изделие нюдового оттенка и кофейное платье, декорированное перьями в области декольте, и другие предметы гардероба.

Подписчики возмутились вариантами, которые показала Дакота, в комментариях под постом. «Ужасны абсолютно все варианты. Все смотрится как с дешевого рынка», «Никакое, ищем дальше», «Если честно, все не дотягивает до платья с Амазона», «Как будто эти платья уже кто-то носил», «Все плохо. Платья как будто из 2007-го. Сидят ужасно, выглядят так же», — высказались они.

В феврале Рита Дакота пришла на голливудскую премию в дешевом платье. Исполнительница рассказала, что была приглашена на музыкальное голливудское мероприятие и заранее подбирала наряд, однако не успела его вовремя получить.