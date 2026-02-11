Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

20:30, 11 февраля 2026Ценности

Рита Дакота пришла на голливудскую премию в дешевом платье

Певица Дакота пришла на музыкальную премию SCL Awards в дешевом платье с Amazon
Екатерина Ештокина

Кадр: @ritadakota_liferitadakota

Российская певица Рита Дакота пришла на церемонию вручения премий Общества композиторов и лириков (SCL Awards) в Лос-Анджелесе в дешевом образе и раскрыла причину выбора наряда. Серия сторис по этому поводу опубликована в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя исполнительница рассказала, что была приглашена на музыкальное голливудское мероприятие и заранее подбирала платье, однако не успела его вовремя получить. «Я заранее выбрала суперкрасивые образы от своего любимого дизайнера, но они не успели прилететь из Москвы. И за день до премии я понимаю, что мне тупо не в чем идти», — призналась знаменитость.

По словам звезды, она решила заказать несколько предметов гардероба с Amazon и примеряла их на камеру. «Говна кусок. Это просто уродство какое-то», — оценивала изделия певица.

Однако последнее изделие с глубоким декольте и эффектом промокшей ткани оказалось подходящим. «Когда все голливудские селебы делают комплименты твоему платью, но никто не знает, что оно с Амазона за 40 долларов (три тысячи рублей)», — написала артистка.

В октябре 2025 года Рита Дакота показала лицо со швами после новой пластики. Исполнительница продемонстрировала часть лица крупным планом, запечатлев пластырь и швы на покрасневших и отекших веках.

    Обсудить
