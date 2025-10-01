Ценности
13:24, 1 октября 2025

Рита Дакота показала лицо со швами после новой пластики

Певица Рита Дакота показала швы на веках после новой пластики
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ritadakota_life

Российская певица Рита Дакота показала внешность после новой блефаропластики. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя исполнительница продемонстрировала часть лица крупным планом, запечатлев пластырь и швы на покрасневших и отекших веках. Известно, что она решилась на операцию, чтобы исправить последствия прошлой неудачной коррекции.

«Все прошло отлично. Доктор — золото, все, что мог исправить, исправил. Будто бы даже с этим огромным отеком на второй день после операции уже видно, что глаза стали больше и более "мои"», — заявила артистка.

Ранее в сентябре Рита Дакота показала последствия предыдущей блефаропластики со словами «уродливые колбасы».

.
