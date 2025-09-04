Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:41, 4 сентября 2025Ценности

Рита Дакота показала последствия пластики со словами «уродливые колбасы»

Певица Рита Дакота показала без фильтров последствия неудачной пластики век
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская певица Рита Дакота показала последствия неудачной пластической операции на веках со словами «уродливые колбасы». Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,9 миллиона подписчиков.

35-летняя исполнительница продемонстрировала фото глаз без фильтров, отметив, что до блефаропластики выглядела лучше, чем после. Она указала, что во время операции ей не убрали грыжи, а добавили поверх ее собственной жировой ткани.

«И все это превратилось вот в такие уродливые колбасы и жировые складки под глазами», — заявила звезда, пояснив, что исправить внешность можно только с помощью новой операции.

В июне Рита Дакота также пожаловалась на дыру в щеке после пластики со словами «ну что я за урод».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на приглашение Путина в Москву

    Рита Дакота показала последствия пластики со словами «уродливые колбасы»

    Четырехлетняя девочка отправилась с родителями в отпуск, искупалась в море и не выжила

    Представлен самый дорогой смартфон Huawei

    Акула чуть не проглотила ныряльщицу и попала на видео

    Назван неочевидный способ взять под контроль давление

    Выходцев из Чечни обвинили в причастности к ЛГБТ

    Россиянам назвали простой способ укрепить иммунитет осенью

    Ефремов официально получил работу после освобождения из колонии

    Миранчук рассказал об отношении к нему в Швейцарии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости