Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:21, 18 марта 2026

В Финляндии призвали Европу помириться с Россией

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Европе следует помириться с Россией. Об этом он написал в социальной сети X.

Мема подчеркнул, что даже президент Финляндии Александр Стубб, который допускал антироссийские высказывания, уже признал ошибку и заявлял о необходимости диалога с Россией.

«Во время президентских выборов он [Стубб] заявлял, что даже не будет отвечать на телефонные звонки от президента [России Владимира] Путина. Что ж, нет ничего плохого в том, чтобы признать, что он с самого начала был неправ», — заключил политик.

Ранее Стубб заявил, что момент возобновления диалога Евросоюза и России приближается. Он подчеркнул, что переговоры с Москвой должны вестись от имени всего объединения, а не по линии конкретной страны — члена ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok