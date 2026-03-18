В Германии выставили на продажу легендарный советский автомобиль

В Нюрнберге продается редкий ГАЗ-24 «Волга» 1981 года

Легендарный советский автомобиль выставили на продажу в ФРГ. Владелец из Нюрнберга предлагает к приобретению ГАЗ-24 «Волга», выпущенный в 1981 году, пишет портал 110km.ru.

Подчеркивается, что у машины сохранился оригинальный цвет кузова «Охра», но под капотом стоит новый двигатель. Классика из СССР обойдется в 13,5 тысячи евро (около 1,3 миллиона рублей), причем продавец готов обсуждать стоимость при личной встрече.

Внешне автомобиль почти не отличается от заводского исполнения. Правда, предыдущий владелец добавил машине комфорта — появились увеличенные шины, современная цифровая магнитола, дополнительные датчик температуры масла и наружные зеркала, а также парктроники сзади.

В мае 2025 года «Волга» получила новый бензиновый двигатель объемом 2,5 литра. Отдача агрегата составляет 95 лошадиных сил (или 70 киловатт). Одновременно с мотором были заменены коробка передач и сцепление. Расход топлива у переоборудованного экземпляра составляет 10 литров на 100 километров пробега.

Информации о пробеге и количестве владельцев продавец не предоставил, но известно, что с весны 2016 года машина находилась в одних руках. При покупке машины новый собственник получит полный пакет документов, который включает оригинальные инструкции по эксплуатации, ремонту и обслуживанию, каталог запасных частей, а также все счета на приобретенные детали, что может служить подтверждением истории обслуживания.

