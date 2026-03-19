Из жизни
14:50, 19 марта 2026

Мужчина выиграл в лотерею 13 миллионов рублей в день рождения тещи

Житель США выиграл в лотерею спустя многие годы неудач в день рождения тещи
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: calimedia / Shutterstock / Fotodom

Житель штата Огайо, США, на протяжении многих лет выбирал в лотерее одни и те же числа и наконец сорвал благодаря этому джекпот. Об этом пишет People.

59-летний мужчина рассказал, что все эти годы выбирал неслучайную комбинацию. Одно число в ней обозначает месяц рождения его внука, а второе — день рождения его отца и тещи. В этот день, 26 февраля, он и сорвал джекпот после долгих лет неудач. «Иногда просто не знаешь, когда тебе улыбнется удача», — отметил он.

Счастливчик выиграл в лотерею 160 тысяч долларов (13 миллионов рублей), после уплаты налогов он получит 117 тысяч долларов (9,6 миллиона рублей). Мужчина признался, что удача пришла в его жизнь в самое подходящее время. Сейчас его дочь готовится к свадьбе, и он сможет помочь ей деньгами.

Оставшуюся сумму победитель планирует потратить на семейную поездку в честь будущего 60-летия. Он также хочет организовать еще одно путешествие с женой, чтобы отпраздновать недавнюю отставку. Раньше мужчина работал пожарным.

Ранее сообщалось, что в США жительница штата Северная Каролина сорвала джекпот лотереи в день рождения дочери и выиграла 162 тысячи долларов. Женщина потратит свалившиеся на нее деньги на покупку нового автомобиля, а остатком поделится с родными.

